Санкт-Петербург, 15 июня, 2021, 21:43 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за время прививочной кампании вакцинировали от коронавирусной инфекции 756 657 человек, сообщили 15 июня в городском оперштабе. Из них 634 130 человек полностью завершили цикл вакцинации, состоящий из двух прививок.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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Как отмечает ИА REGNUM, доля вакцинированных составляет на сегодня 14% от численности постоянного населения Петербурга, при этом полностью привито 11,8% жителей. Оба показателя пока далеки от плановых цифр вакцинации, о которых сообщали городские власти.

«За прошедшие сутки первично привито 2192 человек, вторично — 2860», — отметили в оперштабе. За всё время в Петербурге привито 288 006 человек в возрасте старше 60 лет.

Всего в город поступило 863 942 комплекта вакцины. Запас вакцины в городе на 15 июня составляет 107 285 комплектов. В Петербурге открыты 134 стационарных пункта вакцинации на базе медицинских организаций и 25 мобильных пунктов вакцинации.

В Петербурге имеются три вида вакцин — «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». При этом «Гам-Ковид-Вак» доступен во всех пунктах.