Женева, Швейцария, , 21:26 — REGNUM Около часа самолёт с делегацией, прибывшей из России на встречу президента страны Владимира Путина с главой США Джо Байденом, кружился над Швейцарией, рассказал спецкорреспондент RT Дмитрий Смирнов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Смирнов «Прилетели в Швейцарию, и в этот момент объявили, что наш самолёт находится в зоне ожидания: где-то около часа нам придётся немножко покружиться».

По словам журналиста, самолёт сделал над Швейцарией десять кругов. В самолёте находились «журналисты кремлёвского пула», посол России в США Анатолий Антонов, глава Генштаба РФ Валерий Герасимов (он бы в штатском).

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Этим же самолётов в Швейцарию прибыл спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

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