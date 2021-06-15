Киев, , 21:22 — REGNUM Люди на Украине уже меньше боятся земельной реформы, заявил на конференции в Киеве 15 июня президент страны Владимир Зеленский.

Зеленский объяснил отсутствие страха тем, что люди видят — ни у кого до сих пор ничего не забрали.

«Я думаю, никаких сюрпризов не будет… С 1 июля у людей уже будет возможность быть просто собственниками земли. Думаю, не поедет на поездах земля в другие страны мира, вся здесь останется», — сказал президент.

Он отметил, что в плане земельной реформы властям еще много надо сделать в плане утверждения сопутствующих законодательных инициатив.

«Много подзаконных актов, реестры, кадастры и т. д… много вещей, но начало есть этой реформы. Будут какие-то препятствия, какие-то проблемы — бывает, любую проблемную ситуацию можно исправить», — резюмировал Зеленский.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в правительстве Украины заявили, что рынок земли на Украине будет запущен в штатном режиме с 1 июля 2021 года без каких-либо «инсинуаций», но власти не ждут ажиотажа после старта его работы. В июне министр аграрной политики Роман Лещенко сделал сенсационное заявление — две трети территории Украины фактически расположены в зоне рискованного земледелия, причем ситуация с каждым годом ухудшается.