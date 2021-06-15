Алексей Соколов, 15 июня 2021, 21:40 — REGNUM Впервые за последние три года президент России Владимир Путин дал интервью американскому телеканалу. В пятницу, 11 июня, NBC News показало эксклюзивное интервью, где международный корреспондент NBC News Кейра Симмонс задал ряд вопросов Путину. Полная версия была показана в понедельник, 14 июня.
Интервью российского лидера привлекло внимание пользователей из многих стран. В том числе ответы Путина обсудили американские пользователи Twitter.
«Интервью с Путиным очень хорошее. Этот парень находится на вершине, знает каждый вопрос в деталях, умеет разворачиваться, умеет троллить. Он просто уделал этого стенографиста из NBC. Завтра у Байдена будет трудный день», — написал пользователь под ником @HansMahncke.
«Байдена ждет тяжелый день», — делает отсылку пользователь @LyricallyStoned к личной встрече Байдена и Путина, которая состоится 16 июня в Женеве.
«У Байдена КАЖДЫЙ день тяжелый день, он пытается вспомнить, когда встает с постели, где он, черт возьми, находится», — отвечает bevjoy.
«Нет, завтра (16 июня) Байден даже не будет знать, где он находится, а потом ему зададут несколько заранее выбранных мягких вопросов, чтобы показать, насколько он был крут», — считает @ScottC20012.
«Цель Путина будет заключаться в том, чтобы его слабый и некомпетентный режим остался у власти. Не будет никаких неуважительных или неловких замечаний, он будет льстить Байдену и публично поддерживать его. Либеральные СМИ смогут заявить о крупной дипломатической победе», — предполагает Coach Taylor.
«Неважно. СМИ напишут, что Байден разгромил Путина. Скорее всего, расскажут историю о том, как бравый Джо оскорбил его в лицо, и т. д.», — указывает Sylvester Cobe.
«Лол, мне неприятно говорить это, но Путин мне нравится больше, чем наш президент. Он уморительный и у него действительно есть мозг», — признается deranged leftis.
«Они и близко Байдена к нему не подпустят, как только выключат камеры», — предполагает @ings4pain.
«Это будет отстойное шоу. Помните, мир будет смеяться не с нами, а над нами», — подчеркивает Hatman#.
«Он образованный лидер. Посмотрите его интервью и вы увидите, что он крайне детальный», — пишет Pires01.
«Боже мой, он только что оправдал беспорядки 6 января лучше, чем любой республиканец. У старца Байдена ноль шансов», — указывает пользователь Dave ward на момент в интервью, когда Путин говорил про протесты в Капитолии.
«Он на много уровней выше Байдена. Совсем не близок», — считает @tonyfromhuston.
«Нам нужен человек с функциональным мозгом, способный действовать в качестве главнокомандующего без указаний через скрытый наушник», — предлагает @DireNecessity.
«Демократы должны извиниться перед Путиным за то, что использовали его в качестве подставного лица во всех преступлениях, которые они совершили», — пишет @Hillchick2.
«Он (Байден) будет вести разговоры с Путиным 4−5 часов? Я надеюсь, что ему будет позволено брать паузы, чтобы вздремнуть», — отмечает @jarvimom.
«Он плохой парень… он умный парень. В разы умнее Трюдо и Байдена вместе взятых», — выражает свое мнение @evergreen4536.