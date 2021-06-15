Алексей Соколов, 15 июня 2021, 21:40 — REGNUM Впервые за последние три года президент России Владимир Путин дал интервью американскому телеканалу. В пятницу, 11 июня, NBC News показало эксклюзивное интервью, где международный корреспондент NBC News Кейра Симмонс задал ряд вопросов Путину. Полная версия была показана в понедельник, 14 июня.

. Карта открытий российских моряков в Северной Америке. 1770-е
. Карта открытий российских моряков в Северной Америке. 1770-е

Интервью российского лидера привлекло внимание пользователей из многих стран. В том числе ответы Путина обсудили американские пользователи Twitter.

«Интервью с Путиным очень хорошее. Этот парень находится на вершине, знает каждый вопрос в деталях, умеет разворачиваться, умеет троллить. Он просто уделал этого стенографиста из NBC. Завтра у Байдена будет трудный день», — написал пользователь под ником @HansMahncke.

«Байдена ждет тяжелый день», — делает отсылку пользователь @LyricallyStoned к личной встрече Байдена и Путина, которая состоится 16 июня в Женеве.

«У Байдена КАЖДЫЙ день тяжелый день, он пытается вспомнить, когда встает с постели, где он, черт возьми, находится», — отвечает bevjoy.

Президент России Владимир Путин во время интервью журналисту американского телеканала NBC Киру Симмонсу
Президент России Владимир Путин во время интервью журналисту американского телеканала NBC Киру Симмонсу
Kremlin.ru

«Нет, завтра (16 июня) Байден даже не будет знать, где он находится, а потом ему зададут несколько заранее выбранных мягких вопросов, чтобы показать, насколько он был крут», — считает @ScottC20012.

«Цель Путина будет заключаться в том, чтобы его слабый и некомпетентный режим остался у власти. Не будет никаких неуважительных или неловких замечаний, он будет льстить Байдену и публично поддерживать его. Либеральные СМИ смогут заявить о крупной дипломатической победе», — предполагает Coach Taylor.

«Неважно. СМИ напишут, что Байден разгромил Путина. Скорее всего, расскажут историю о том, как бравый Джо оскорбил его в лицо, и т. д.», — указывает Sylvester Cobe.

«Лол, мне неприятно говорить это, но Путин мне нравится больше, чем наш президент. Он уморительный и у него действительно есть мозг», — признается deranged leftis.

«Они и близко Байдена к нему не подпустят, как только выключат камеры», — предполагает @ings4pain.

«Это будет отстойное шоу. Помните, мир будет смеяться не с нами, а над нами», — подчеркивает Hatman#.

«Он образованный лидер. Посмотрите его интервью и вы увидите, что он крайне детальный», — пишет Pires01.

«Боже мой, он только что оправдал беспорядки 6 января лучше, чем любой республиканец. У старца Байдена ноль шансов», — указывает пользователь Dave ward на момент в интервью, когда Путин говорил про протесты в Капитолии.

«Он на много уровней выше Байдена. Совсем не близок», — считает @tonyfromhuston.

Джо Байден
Джо Байден
joebiden.com

«Нам нужен человек с функциональным мозгом, способный действовать в качестве главнокомандующего без указаний через скрытый наушник», — предлагает @DireNecessity.

«Демократы должны извиниться перед Путиным за то, что использовали его в качестве подставного лица во всех преступлениях, которые они совершили», — пишет @Hillchick2.

«Он (Байден) будет вести разговоры с Путиным 4−5 часов? Я надеюсь, что ему будет позволено брать паузы, чтобы вздремнуть», — отмечает @jarvimom.

«Он плохой парень… он умный парень. В разы умнее Трюдо и Байдена вместе взятых», — выражает свое мнение @evergreen4536.