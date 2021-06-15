Неаполь, Италия, , 20:50 — REGNUM Экс-премьер Италии Джузеппе Конте во вторник, 15 июня, на пресс-конференции в Неаполе подтвердил, что выдвинет свою кандидатуру на пост лидера популистской партии «Движение 5 звезд».

Конте возглавлял правительство Италии с мая 2018 по февраль 2021 года — сначала в составе коалиции популистов и «Лиги» (до августа 2019 года), позже — популистов и леволибералов.

В марте 2018 года «Движение 5 звезд» под лозунгами о борьбе с истеблишментом выиграло парламентские выборы, набрав более 33% голосов. За три года рейтинг партии снизился более чем вдвое. По данным социологов, давно сотрудничающий с популистами Конте — по-прежнему один из самых популярных политиков страны.