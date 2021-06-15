Москва, , 20:48 — REGNUM Законопроект, закрепляющий новый механизм защиты авторских и смежных прав, вне с в Госдуму депутат от «Единой России» Сергей Боярский, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня. Вводится механизм исключения из поисковых систем, в частности, Яндекса ссылок на контент с нарушением авторских прав.

Согласно поправкам, правообладателями и иными лицами по поручению правообладателей могут создаваться информационные системы, содержащие базы данных указателей страниц, на которых без разрешения правообладателя или иного законного основания размещена информация, содержащая объекты авторских или смежных прав, либо информация, необходимая для получения доступа к таким объектам через интернет.

Такие информационные системы при условии их соответствия установленным требованиям включаются в специальный реестр информационных систем указателей страниц, который ведет Роскомнадзор. Операторы поисковых систем обязаны подключаться к информационным системам указателей страниц, включенным в реестр, и взаимодействовать с ними в установленном законом порядке.

Правообладатели на основании договоров, заключаемых ими с владельцами информационных систем, при выявлении нарушений их прав в сети направляют в такие информационные системы заявления, содержащие информацию, необходимую для включения соответствующих указателей страниц в информационную систему. Оператор поисковой системы прекращает выдачу в результатах поиска указателей страниц, содержащихся в такой информационной системе, не позднее шести часов с момента включения в нее сведений об указателях страниц.

Проект федерального закона предусматривает, что при наличии у владельца сайта доказательств, подтверждающих правомерность размещения на принадлежащем ему сайте объектов авторских или смежных прав, владелец сайта вправе направить владельцу информационной системы указателей страниц заявление об исключении из такой системы указателей страниц, с приложением имеющихся доказательств. В случае исключения указателей страниц из информационной системы оператор поисковой системы возобновляет выдачу сведений о соответствующих указателях страниц не позднее шести часов с момента исключения таких указателей страниц.

Проектом закона предусматривается также исключение ответственности операторов поисковой системы перед правообладателями и пользователями за ограничение доступа к информации, обусловленное выполнением требований, установленных законом.