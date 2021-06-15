Киев, , 20:27 — REGNUM 32,4% граждан Украины заявляют, что разговаривают дома только на украинском языке.

Об этом свидетельствуют результаты опроса центра «Социальный мониторинг», представленные на пресс-конференции сегодня, 15 июня.

Согласно данным соцопроса, 16,7% граждан заявили, что общаются дома преимущественно на украинском языке, 24,4% ‑ и на русском, и на украинском одинаково часто, 14,7% — преимущественно на русском языке, 11,1% — только на русском языке, 0,7% — на другом языке.

Социологи никак не прокомментировали полученные результаты.

Опрос проводился 28 апреля — 6 мая во всех регионах Украины, всего было опрошено 3017 совершеннолетних респондентов методом индивидуального интервью.

ИА REGNUM напоминает, что в апреле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично он не видит проблемы притеснения в стране русскоязычных людей. В конце мая в Николаеве (областной центр на юге страны) местная прокуратура обратилась в суд с просьбой отменить региональный статус русского языка.