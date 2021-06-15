Вашингтон, , 20:18 — REGNUM Почти $2,2 млрд, возвращенных в бюджет из статей финансирования «стены Трампа» на границе с Мексикой, Пентагон намерен направить на реконструкцию или достройку военных объектов в США и за их пределами, сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на Military.com.

По утверждению издания, заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс включила эти планы в официальный меморандум, твёрдо закрепив план Пентагона по перенаправлению «возвращенных» денег на 66 военных проектов в 16 странах и 11 штатах.

При этом подчеркивается, что если администрация предыдущего президента Трампа финансировала «мексиканскую стену» за счёт остановленных проектов министерства обороны США, то теперь всё наоборот.

В частности, почти $1,3 млрд будет направлено на расширение и укрепление американских баз за рубежом, в том числе на новые центры начальной подготовки при военной базе Robinson Barracks и на авиабазе Spangdahlem в Германии, и базах Bechtel и Kinnick в Японии.

Военные базы на Гуаме, в Пуэрто-Рико и на Виргинских островах получат более $608 млн на строительство новых ангаров и складов.

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