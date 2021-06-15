Киев, , 20:14 — REGNUM На встрече президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина в Женеве будет рассматриваться и «украинский кейс», но руководство Украины в итоге не узнает подробностей, потому что не имеет коммуникатора на высшем уровне ни с руководством США, ни с Россией.

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Об этом заявил 15 июня украинский политический публицист Дмитрий Джангиров, комментируя ожидания Киева от переговоров лидеров США и России.

Джангиров напомнил, что совсем недавно офису президента Украины пришлось «стирать политическую ошибку» в виде якобы обещания ПДЧ в НАТО по итогам разговора Байдена и Зеленского, что публично опровергнул Госдеп.

«Пытаясь выйти из ситуации, Зеленский заявил, что «слова не важны, а важны конкретные поступки», и вскоре уже «на словах» Джо Байден публично негативно высказался относительно ближайших «НАТОвских» перспектив Украины. Но завтра как раз тот день, когда слова будут очень важны, тем более что президент США (по версии официального Киева) взялся отстаивать перед Путиным национальные интересы Украины», — пояснил эксперт.

Джангиров подчеркнул, что подобные скандалы — это результат дискоммуникации, когда Киев не имеет коммуникатора на высшем уровне ни с Вашингтоном, ни с Москвой, а ведь совсем недавно офис президента Украины мог точно знать, что имел в виду Путин, благодаря Виктору Медведчуку.

«Что имели в виду Трамп и Байден, в офисе президента узнавали в интерпретациях послов и министров внутренних дел, которым вкладывали в уши информацию различного рода лоббисты; иногда, исходя из личных представлений, слова своих президентов интерпретировали представители американского посольства. На американском направлении коммуникатора уровня Медведчука за последние 7 лет не было, нет и не предвидится. В результате — с одной стороны дискоммуникация по чувствительным вопросам, когда госсекретарь Энтони Блинкен вынужден пояснять в Конгрессе, что Вашингтон своевременно сообщил Киеву свою точку зрения по СП-2, но, видимо, до президента Украины ее своевременно не донесли, с другой — унизительный нарратив «чего изволите?» с попыткой предугадать следующее желание нового «Старшего Брата», — констатировал специалист.

В завершение он отметил, что насколько болезненным для Украины может оказаться возможный компромисс США и РФ, остается только лишь гадать. Джангиров также добавил, что коммуникатор на высшем уровне нужен, не просто как посредник, а как человек и представляющий, и отстаивающий интересы Украины — «как пример, даже на смонтированных записях «от Бигуса» ничего иного, кроме отстаивания Медведчуком интересов Украины, не содержится».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет одним из самых важных вопросов, который будут обсуждать в ходе переговоров в Женеве. По его словам, в Киеве не видят рисков того, чтобы на этой встрече были достигнуты какие-то «неправильные» договоренности по Украине.