Женева, Швейцария, , 20:01 — REGNUM О своей готовности к запланированной на 16 июня встрече с российским президентом Владимиром Путиным заявил глава США Джо Байден журналистам 15 июня в Женеве (Швейцария).

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Отвечая на вопрос о готовности ко встрече с Путиным, которая состоится завтра, 16 июня, Байден сказал: «Я всегда готов».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Байден прилетел на самолёте в Женеву сегодня, 15 июня, 17:16 мск. Позже в Женеву прибыл самолёт с делегацией из Кремля и сотрудниками российских СМИ.

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