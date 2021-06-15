Вашингтон, , 19:59 — REGNUM Тренинги по разнообразию и по борьбе с экстремизмом, проводящиеся в Вооруженных силах США, дают прямо противоположный результат — рост напряжённости и недоверия между расами и «разнообразными» полами, заявил сенатор от южного штата Арканзас Том Коттон в комитете сената США по вооруженным силам.

Об этом сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на издание Task&Purpose.

При этом подчеркивается, что такое заявление сделал «белый» сенатор, обращаясь к «первому чернокожему министру обороны» США Ллойду Остину.

«Мы все слышим о резком падении морального духа, растущем недоверии между расами и полами, которых не было всего шесть месяцев назад», — заявил Коттон, чем сразу посеял сомнение, кого или чего именно не было еще полгода назад: недоверия между расами и полами или новомодного разнообразия полов, появление которых (и проникновение в армию которых) и вызвало необходимость в проведении тренингов?», — сообщает Task&Purpose.

«Следствием эти тренингов стали неожиданные уходы на пенсию и в отставку, мы теряем людей», — цитирует издание слова Коттона.

При этом указано, что мнение сенатора направлено на утверждение ложного тезиса о том, что таковые тренинги не нужны, а проблемы расизма и сексизма среди военных не было.

Напротив, отмечает Task&Purpose, ранее Вооруженные силы США были «токсичной средой», а все расовое и половое разнообразие существовало там «в режиме выживания».

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