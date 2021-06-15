Киев, , 20:00 — REGNUM В Верховной раде Украины зарегистрировали альтернативный законопроект о деолигархизации, сообщил аппарат парламента сегодня, 15 июня.

Согласно источнику, законопроект внесла группа народных депутатов из фракций «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина». Документ содержит ряд предложений о деолигархизации, содействии конкуренции, очищении власти от коррупционных действий, а также социальной ответственности бизнеса.

В настоящий момент законопроект передан на рассмотрение руководству Рады. Авторы документа пока не давали никаких комментариев прессе.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после принятия в Раде своего законопроекта о деолигархизации намерен внести еще несколько подобных законодательных инициатив. Он уверен, что именно его законопроект поддержат как депутаты «Слуги народа», так и представители других демократических партий. Предполагается, что парламент рассмотрит законопроект Зеленского в первом чтении в конце июня.