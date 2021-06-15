Вашингтон, , 19:39 — REGNUM Москва может пойти на военно-политическое объединение с США против Китая, сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на материалы американского аналитического центра в сфере нацбезопасности 19FortyFive.

«Хотя прогрессивные левые видят российского шпиона за каждым углом, существует вполне реальная вероятность того, что Вашингтон и Москва вступят в сговор по очень серьезной причине, причем в ближайшее время», — считают авторы одной из статей.

По их мнению, у США и России есть основания опасаться грядущих изменений в международной сфере, связанных с ростом экспансии и могущества Китая.

Угрозы для России авторы статьи видят в проекте Китая «Один пояс, один путь», реализация которого прочно поставит «части «ближнего зарубежья» РФ» под контроль Пекина.

Кроме того, авторы заявляют о растущей конкуренции РФ и Китая на мировом рынке вооружений.

Однако самым экстравагантным утверждением является следующее:

«У России и Китая было спорное прошлое, и Пекин, возможно, когда-нибудь захочет рассчитаться. Когда китайские официальные лица говорят о столетии унижений, многие считают, что это результат неравноправных договоров с западноевропейскими державами. Однако некоторые китайцы смотрят на части азиатской России как на часть Китая — и могут когда-нибудь заявить претензии на этот район».

Кроме того, авторы заявляют, что претензии Китая на Окинаву со временем превратятся в «вожделения Пекина по поводу Владивостока».

Читайте ранее в этом сюжете: Джо Байден заботится о безопасности Польши — Анджей Дуда