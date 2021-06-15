Киев, , 19:30 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба «посоветовал» украинским СМИ по итогам мероприятий в Женеве 16 июня обращать внимание на выступление президента США Джо Байдена.

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Об этом он заявил на брифинге вечером 15 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Там будут две отдельные пресс-конференции — у Байдена и Путина… я призываю украинские СМИ прежде всего ориентироваться на пресс-конференцию президента Байдена, поскольку все мы хорошо знаем, какую искаженную реальность подает Россия в публичном пространстве о тех или иных событиях, связанных с Украиной», — сказал Кулеба.

Ранее сегодня глава украинской дипломатии заявил, что в Киеве не видят рисков того, чтобы на этой встрече были достигнуты какие-то договоренности по Украине, добавив, что никакие договоренности такого рода признаваться не будут.