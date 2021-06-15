Лондон, , 19:36 — REGNUM Самолёт компании Ryanair, на борту которого находился основатель ТГ-канала Nexta Роман Протасевич, был посажен «под давлением» из Минска, заявил исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири в ходе выступления британском парламенте.

На слушаниях комитета по транспорту Палаты общин британского парламента О'Лири заявил:

«На пилота оказывали серьёзное давление. Напрямую ему не сказали, что он обязан садиться в Минске, однако ему не предоставили другую альтернативу, заявив, что можно сесть только в Минске».

Функционер пояснил, что пилоту самолёта (23 мая 2021 года следовал из Афин в Вильнюс) диспетчерская служба аэропорта в Минске подтвердила: речь идёт о красном, то есть максимальном уровне угрозы взрыва. «Таким образом, он не мог поступить иначе», — добавил О'Лири.

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