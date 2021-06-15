Москва, , 19:17 — REGNUM Экспертный совет «Единой России» выделил приоритетные направления предвыборной Программы партии. Проект документа представят на Съезде партии 19 июня

Программа включает вопросы поддержки разных категорий граждан, развития социальной сферы, повышения конкурентоспособности страны и ряд других направлений. Об этом заявили участники Экспертного совета «Единой России» на заседании 15 июня.

Прежде всего, партия предусмотрит в документе усовершенствование системы соцподдержки — она должна основываться на механизмах адресной помощи людям, сообщил первый заместитель руководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев.

В программе будет отражено и развитие трудового законодательства. Несмотря на принятые законы в этой сфере, ряд проблем остался вне их рамок.

«Это новые формы занятости, такие как платформенная занятость, злоупотребления некоторыми работодателями такой категорией, как ненормированный рабочий день. Все это нуждается в дальнейшем анализе. Мы будем готовить новый пакет поправок в трудовое законодательство, также с активным участием профсоюзов и объединений работодателей», — рассказал Андрей Исаев.

В программе партии найдут отражение вопросы развития промышленности, малого бизнеса и поддержки регионов, отметил, в свою очередь, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам, руководитель рабочей группы «Экономика» комиссии по подготовке предвыборной программы «Единой России» Андрей Макаров.

«Это очень серьезная программа, связанная с возможностями регионов, с точки зрения бюджетной налоговой политики направленная именно на то, чтобы регионы имели финансовые источники для реализации своих полномочий», — сказал он.

Парламентарий напомнил, что в партии намерены добиться увеличения расходов на здравоохранение, включая первичное звено и высокотехнологическую медпомощь. Отдельное внимание уделят вопросам образования, в том числе строительству новых школ и ремонту действующих. Кроме того, речь идет о развитии региональной инфраструктуры, ЖКХ, создании современной комфортной городской среды, благоустройстве и обновлении парка общественного транспорта.

Роль процедуры отметил и президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексей Куртов.

«Работа, проведенная по предварительному голосованию, показала, что любой, даже не член партии, может стать достойным представителем в законодательных органах власти», — констатировал эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас «Единая Россия» разрабатывает проект предвыборной Программы — его будут утверждать на Съезде 19 июня. После документ обсудят в регионах и доработают с учетом поступивших предложений.