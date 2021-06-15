Москва, 15 июня 2021, 19:17 — REGNUM Экспертный совет «Единой России» выделил приоритетные направления предвыборной Программы партии. Проект документа представят на Съезде партии 19 июня
Программа включает вопросы поддержки разных категорий граждан, развития социальной сферы, повышения конкурентоспособности страны и ряд других направлений. Об этом заявили участники Экспертного совета «Единой России» на заседании 15 июня.
Прежде всего, партия предусмотрит в документе усовершенствование системы соцподдержки — она должна основываться на механизмах адресной помощи людям, сообщил первый заместитель руководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев.
В программе будет отражено и развитие трудового законодательства. Несмотря на принятые законы в этой сфере, ряд проблем остался вне их рамок.
В программе партии найдут отражение вопросы развития промышленности, малого бизнеса и поддержки регионов, отметил, в свою очередь, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам, руководитель рабочей группы «Экономика» комиссии по подготовке предвыборной программы «Единой России» Андрей Макаров.
Парламентарий напомнил, что в партии намерены добиться увеличения расходов на здравоохранение, включая первичное звено и высокотехнологическую медпомощь. Отдельное внимание уделят вопросам образования, в том числе строительству новых школ и ремонту действующих. Кроме того, речь идет о развитии региональной инфраструктуры, ЖКХ, создании современной комфортной городской среды, благоустройстве и обновлении парка общественного транспорта.
Роль процедуры отметил и президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексей Куртов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас «Единая Россия» разрабатывает проект предвыборной Программы — его будут утверждать на Съезде 19 июня. После документ обсудят в регионах и доработают с учетом поступивших предложений.