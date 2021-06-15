Киев, , 19:14 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский призвал контактную группу возобновить полноценную работу для урегулирования ситуации в Донбассе.

Об этом он заявил сегодня, 15 июня, в ходе встречи в Киеве с главой ОБСЕ Анн Линде, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский не стал дополнительно комментировать свой призыв.

Согласно информации пресс-службы офиса президента, собеседники обменялись мнениями относительно высокого уровня военной угрозы для Украины. Также обсуждались пути усиления безопасности в Черноморском регионе.

Президент Украины отдельно отметил внимание, которое шведское председательство в ОБСЕ уделяет вопросу восстановления суверенитета и территориальной целостности страны, а также мирному урегулированию в Донбассе.

Ранее сегодня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия последовательно презирает ОБСЕ, чтобы убрать наблюдателей этой организации из Донбасса. Также стоит отметить, что полноценная работа контактной группы заблокирована именно усилиями Украины, намеренной пересмотреть Минские соглашения.