15 июня 2021 | Время чтения 4 мин

Оксана Переможенко, , 19:39 — REGNUM 15 июня возле здания Верховной рады Украины в Киеве состоялось молитвенное стояние верующих канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Люди вышли на протест против политики гонения на каноническую Церковь, сообщает издание Klymenko Time.

Митинг верующих у Верховной Рады News.church.ua

По разным оценкам, на молитвенное стояние собрались порядка двадцати тысяч прихожан канонической УПЦ. Люди обратились к депутатам с требованием прекратить гонения на каноническую православную Церковь. Также инициативная группа верующих подготовила собственные законопроекты на религиозную тематику, которые передали депутатам Рады для ознакомления. После этого участники стояния крестным ходом двинулись к офису президента Украины с теми же требованиями. Президенту Украины собравшиеся передали коллективное обращение с призывом остановить политику ущемления прав верующих УПЦ и самой церкви.

Митинг верующих у Верховной Рады News.church.ua

Как отметили журналисты Klymenko Time, акция протеста верующих была связана, прежде всего, с грядущим принятием «антицерковных законов». Речь идёт о законопроектах № 2662 и №2673. Первый касается принудительного переименования Украинской православной церкви (хотят законодательно закрепить название «Московский патриархат»), во втором законе речь идёт об упрощении захвата храмов, фактически — о церковном рейдерстве.

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Новость обсудили в сообществе Klymenko Time в видеохостинге YouTube. Многие выразили слова поддержки в адрес верующих. Некоторые отметили, что прихожан канонической церкви обвинят в том, что они — «агенты Кремля»

«А ТСН («Телевизионная служба новостей» на канале «1+1» — О. П.) в новостях покажет, что «Кремль подкупил» людей для митинга в Украине. Виноваты все вокруг, но никак не могут понять, что корень всех проблем с 2014 года внутри государства», — написал Влад В.

«По всей территории Украины пустили метастазы греко-католики», — добавил Юрий Ю.

«Нынешним властям для завершения проекта Анти-Россия недостает одного элемента — ликвидации УПЦ. Потому, что каноническая Церковь учит людей любви, а государство — ненависти по национальному признаку», — отметила Anna T.

Митинг верующих у Верховной Рады News.church.ua

«Ой, бабульки, вас в очередной раз назовут «агентами Кремля», — отреагировал Игорь К.

«Вот если выйдут с требованиями 15 нацистов, тогда Зеленский… прискачет поклоны бить. А 10 тысяч православных ему не страшны», — отметил Паша Т.

«И правильно, пусть весь мир видит, что там происходит», — добавил Сергей Спб.

«Раскол в вере, — раскол в стране… Спасибо, Петя [Порошенко], Вова [Зеленский]», — написал SaveAndBurn.

«Ну хоть верующие вышли. Ещё бы учителя с медсёстрами за зарплатой пришли», — пишет shusha fon.

«Держитесь, братья», — отреагировала Вера М.

«Да правительство с Зеленским работает только по вступлению Украины в НАТО. Остальные вопросы им до лампочки», — отметила Татьяна В.

«Это Порошенко так веру укрепил? Раскололи Украину по языку и по вере. А что им, они жить здесь не будут. Бабки заколотят и в «цивилизованные» страны рванут или на историческую родину», — добавила Д. Вениаминова.

«Война начнется, когда начнут отбирать церкви в Киеве», — подытожил Vladik S.

Митинг верующих у Верховной Рады News.church.ua

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Напомним, 15 декабря на Украине при поддержке бывшего президента Украины Петра Порошенко из раскольников была образована так называемая Православная церковь Украины, которую «легализовал» патриарх Константинопольский Варфоломей. Православную церковь Украины на сегодняшний день «признали» кроме Константинополя — Элладская, Александрийская и Кипрская православные церкви, в то время как в православном мире насчитывается пятнадцать поместных православных Церквей.

Вместе с тем на Украине всегда существовала Украинская православная церковь, которая признана всем мировым православием. УПЦ находится в молитвенном общении с Русской православной церковью, от которой она независима, что подтверждается Томосом о полной административной и финансовой независимости Украинской православной церкви, который был вручен ей еще в 1990 году патриархом Алексием II. Отметим, украинские власти используют в своей антироссийской пропаганде против канонического православия на Украине тот факт, что УПЦ находится в каноническом общении с РПЦ. В Киеве обвиняют каноническую УПЦ в том, что она якобы зависит от Русской православной церкви и финансирует ее. В связи с этими утверждениями на Украине требуют, чтоб в названии УПЦ отображалась ее «зависимость» от РПЦ (то есть от Москвы).