Челябинск, 15 июня, 2021, 19:07 — ИА Регнум. Часть деревьев и кустарников, высаженных в Челябинске в 2020 году, не прижились. Об этом заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов сообщил 15 июня на аппаратном совещании в мэрии.

Ирина Юрина ИА Regnum Погибшие хвойные деревья на проспекте Ленина в Челябинске

Куляшов доложил главе города Наталье Котовой об окончании ревизии прошлогоднего озеленения территории, прилегающей к улично-дорожной сети. Он отметил, что не прижились 7% деревьев и кустарников, это 388 единиц насаждений.

«Это соответствует нормативам», — пояснил Кулешов.

Погибшие деревья по гарантийным обязательствам заменит подрядчик, на это отведен срок до 30 августа.

Всего в минувшем году в городе высадили 12 865 деревьев и 113 тысяч кустарников. Ранее в мэрии заявляли, что оценку приживаемости давать пока рано, деревья погибли в единичных случаях.

Вместе с тем, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на центральном проспекте Челябинска погибли сразу несколько хвойных деревьев, посаженных в кадки.

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