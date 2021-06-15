Москва, 15 июня 2021, 18:55 — REGNUM Протокольная программа российско-американской встречи на высшем уровне в Женеве рассчитана на пять часов, сообщает 15 июня пресс-служба Кремля.
Напомним, речь идёт о переговорах президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, запланированных на 16 июня.
По данным пресс-службы Кремля, в 13:00 по местному времени президент России Владимир Путин должен прибыть на виллу Ла-Гранж, где состоится совместное фотографирование с президентами США и Швейцарии Джо Байденом и Ги Пармеленом.
Беседа президентов России и США должна начаться в 13:15 на первом этаже в библиотеке.
На 14:30 назначено начало российско-американских переговоров в расширенном составе.
Вторая часть переговоров в расширенном составе начнётся в 16:15.
Итоговая пресс-конференция президента России Владимира Путина должна начаться в 18:00 по местному времени.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джозеф Байден отказался от проведения совместной пресс-конференции по итогам переговоров президентов России и США.
Читайте ранее в этом сюжете: Байден прилетел в Женеву для встречи с Путиным