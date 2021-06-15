Москва, , 18:55 — REGNUM Протокольная программа российско-американской встречи на высшем уровне в Женеве рассчитана на пять часов, сообщает 15 июня пресс-служба Кремля.

Напомним, речь идёт о переговорах президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, запланированных на 16 июня.

По данным пресс-службы Кремля, в 13:00 по местному времени президент России Владимир Путин должен прибыть на виллу Ла-Гранж, где состоится совместное фотографирование с президентами США и Швейцарии Джо Байденом и Ги Пармеленом.

Беседа президентов России и США должна начаться в 13:15 на первом этаже в библиотеке.

На 14:30 назначено начало российско-американских переговоров в расширенном составе.

Вторая часть переговоров в расширенном составе начнётся в 16:15.

Итоговая пресс-конференция президента России Владимира Путина должна начаться в 18:00 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джозеф Байден отказался от проведения совместной пресс-конференции по итогам переговоров президентов России и США.

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