Ярославль, 15 июня, 2021, 18:35 — ИА Регнум. В Ярославской области на фоне роста госпитализированных с COVID-19 дополнительно откроют койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает департамент здравоохранения и фармации Ярославской области.

Yarregion.ru Переславская ЦРБ

«На сегодня 10 больниц региона принимают таких пациентов. Всего развернуто 945 коек. В том числе в больнице №3 Ярославля до 135 увеличено число коек для приема пациентов с коронавирусной инфекцией. В Рыбинске в больнице №3 — до 80 коек. В Ярославской районной больнице подготовлено также 160 коек. Готова вновь принимать коронавирусных больных и больница №9. Здесь открывается 120 коек. Для этого в больнице приостановлена госпитализация в урологическое, неврологическое и терапевтическое отделения. Возобновляется прием пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и подозрением на новую коронавирусную инфекцию в Ростовской ЦРБ. Для этого перепрофилированы 30 инфекционных коек», — сообщили в департаменте.

Медики отмечают, что сейчас коронавирусом стали болеть в большей степени люди среднего и молодого возраста, значительная часть заболеваний протекает в тяжёлой форме.

«Если раньше мы видели в «красной» ковидной зоне пожилых пациентов, то сейчас структура больных меняется. В последнее время все чаще к нам поступают пациенты среднего и молодого возраста со всем спектром коронавирусных осложнений», — рассказал заместитель главного врача Переславской ЦРБ Максим Иванов.

По данным на 15 июня в регионе первый этап вакцинации прошли 136 тысяч 463 человека, 115 тысяч 23 человека завершили вакцинацию. Всего в области работает 50 стационарных и 33 мобильных прививочных пункта. Задействована 41 мобильная медицинская бригада.