Москва, , 18:37 — REGNUM Ряд высказываний западных политиков о том, что НАТО не будет расширяться на Восток, привела официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 15 июня в своём ТГ-канале.

В частности, 31 января 1990 года тогдашний германский министр иностранных дел Ганс-Дитрих Геншер заявил, что «изменения в Восточной Европе и объединение Германии не должны привести к нарушению интересов Советского Союза в области безопасности».

Американский госсекретарь Джеймс Бейкер 9 февраля 1990 года заявил генсеку КПСС Михаилу Горбачёву на эту же тему: «Ни дюйма на Восток».

Дуглас Хёрд (11 апреля), президент Франции Франсуа Миттеран во время визита в Москву (25 мая), в телефонном разговоре президент США Джордж Буш (31 мая). И это только некоторые из состоявшихся бесед». Захарова «В том, что НАТО не несёт угрозы СССР, Михаила Горбачёва убеждали министр иностранных дел Великобритании(11 апреля), президент Францииво время визита в Москву (25 мая), в телефонном разговоре президент США(31 мая). И это только некоторые из состоявшихся бесед».

Ссылаясь на опубликованные в 2017 году на сайте Архива нацбезопасности США документы по переговорам об объединении Германии в 1990 году, российский дипломат отметила, что заверения в том, что НАТО не будет расширяться на Восток, делались много раз и на различных уровнях.

Захарова «Опубликованные материалы наглядно демонстрируют грубое нарушение Альянсом фактического «джентельменского соглашения» с СССР об уважении его интересов безопасности и своих обязательствах о нерасширении НАТО на Восток. Вопрос только в том, а были ли среди западных коллег, которые заключали «джентельменские соглашения», джентльмены?»

Российский дипломат отметила, что, несмотря на обещания Запада, прошли уже «две волны расширения, военная инфраструктура НАТО приближается к российской границе». Именно НАТО усугубляет своей политикой «и без того сложную обстановку на континенте».

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