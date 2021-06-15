Киев, , 18:26 — REGNUM 51% украинцев не почувствовали никаких изменений после введения реформы децентрализации в 2015 году.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова, которые были представлены сегодня, 15 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно данным опроса, 24% респондентов сказали, что почувствовали определенные изменения к лучшему, а 15% — почувствовали изменения только к худшему.

32% опрошенных отметили, что в результате децентрализации вся власть оказалась в руках местных «князьков», а 21% — что ускорилось опустошение сел, поселков и некоторых городов. Вместе с тем, 17% считают, что улучшилось качество услуг для граждан, а ещё 14% — что открылись новые возможности для граждан влиять на власть.

Напомним, что в начале июня на одном из мероприятий президент Зеленский заявил, что центральные власти в Киеве очень внимательно следят за тем, как в регионах страны в условиях децентрализации формируются «так называемые местные элиты», и пообещал разгромить «отдельные федеральные княжества» в случае появления таковых.

Опрос проводился с 21 по 26 мая среди 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.