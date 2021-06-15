Москва, , 20:47 — REGNUM Общественный деятель Ксения Шойгу, дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу, беременна. Об этом она вместе со своим женихом, блогером Алексеем Столяровым, сообщила в интервью для издания Esquire 15 июня.

Шойгу и Столяров сообщили пол будущего ребёнка — у них родится дочь. Однако её имя пока не раскрывается.

В конце мая Алексей Столяров и Ксения Шойгу объявили о помолвке. Пара познакомилась на спортивном проекте под названием «Гонка героев» — забеге с препятствиями по пересеченной местности.

Читайте ранее в этом сюжете: Дочь Сергея Шойгу выйдет замуж за блогера