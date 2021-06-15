Тамбов, 15 июня, 2021, 18:12 — ИА Регнум. Тамбовские НКО выиграли более 15,5 млн рублей во втором конкурсе Фонда президентских грантов, который прошёл в этом году, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. По итогам первого конкурса они уже получили 22,5 млн рублей.

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В Фонде президентских грантов подвели итоги второго конкурса 2021 года. По его итогам 11 тамбовских НКО получили господдержку на сумму свыше 15,5 млн рублей. Самый большой грант, почти 3 млн рублей, будет выделено региональному отделению движения «Поисковое движение России». На эти средства в течение 14 месяцев будет реализовываться проект «Память в руках молодых. Этап второй», направленный на увековечивание памяти защитников Отечества и сохранение исторической памяти. В мероприятиях примут участие волонтёры 25 тамбовских поисковых отрядов, а также школьники, студенты, молодежь, общественные организации, депутаты и представители органов власти.

Также почти 3 млн рублей выиграл Центр изобразительного искусства «Арт-лаборатория». На эти средства НКО планирует провести IV Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества детей «Традиции и современность».

Более 2 млн рублей выделяется Академии дополнительного образования и культурного просвещения. На грантовые средства будет создана постоянно действующая детско-юношеская студия для съемок и интернет-трансляций интеллектуальных игр — таких, как спортивная версия «Что? Где? Когда», «Брейн-ринг», «Своя игра», «Эрудит-квартет», «Светомузыка». Кроме того, состоятся показы авторских игровых разработок членов регионального клуба «Тамбовские знатоки» (игра Brain Battle и другие). В студии будут организованы съемки образовательных мастер-классов и встреч с именитыми знатоками.

Решением проблем замещающих семей, воспитывающих детей подросткового возраста, займется Центр социальных проектов. На эти цели Фонд президентских грантов выделил ему почти 2 млн рублей.

Центр социокультурной аналитики поддержит добросовестных заёмщиков Тамбовской области, а также граждан, которые собираются ими стать, их финансовым просвещением. На реализацию проекта центр получил 1,6 млн рублей.

Бесплатную юридическую помощь в рамках проекта «Правильная школа» обеспечит региональное отделение Ассоциации юристов России. На эти цели выделено почти 1,5 млн рублей. Консультации, правовой патронаж и работа телефонной горячей линии помогут восстановить нарушенные права участников образовательного процесса или предотвратить их нарушение.

Клуб танцевального спорта «Цвета радуги» направит президентский грант (почти 750 тыс. рублей) на проведение в регионе вокального онлайн-радиоконкурса «Высота».

Кроме того, еще три некоммерческие организации получили почти по 500 тыс. рублей на реализацию своих проектов. Союз музыкальных деятелей направит эти средства на дополнительное образование и обучит маленьких тамбовчан игре на мелодике (миниатюрный музыкальный инструмент). Уваровская городская детская общественная организация «Фортуна» подготовит зоны досуга для детей и подростков. Рассказовская городская организация «Всероссийского общества инвалидов» благодаря грантовой поддержке сможет привлечь инвалидов и людей старшего поколения к занятиям адаптивной физкультурой и спортом.

Самый маленький размер гранта, 111 тыс. рублей, получил Центр помощи бездомным животным «Доброе сердце». Проект «Знакомство с профессией» позволит детям как можно больше узнать о таких профессиях как ветврач, кинолог, исследователь, эколог, а также познакомиться с работой этих специалистов на рабочих местах.

Напомним, что в 2021 году в первом конкурсе Фонда президентских грантов поддержку получили 11 тамбовских НКО на общую сумму 22,5 млн рублей.