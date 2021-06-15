Женева, Швейцария, 15 июня 2021, 18:12 — REGNUM Самолёт американского президента Джо Бадйна сел в аэропорту швейцарского города Женева в 17:16 мск, передаёт 15 июня CNN.
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Завтра, 16 июня, в Женеве состоится встреча Байдена с российским президентом Владимиром Путиным. В аэропорту Женевы Байдена встретил швейцарский президент Ги Пармелен.
Также с Байденом в Женеву прибыли американский госсекретарь Энтони Блинкен и советник главы Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан.
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