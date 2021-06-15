История вопроса

Президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден 16 июня 2021 года в Женеве проведут первую двустороннюю встречу. В Кремле сообщили, что обсуждаться будут отношения двух стран и ряд вопросов международной повестки. В администрации США намерены, кроме того, поднять “вопрос о правах человека” и ситуации в Белоруссии и на Украине.