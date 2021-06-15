Киев, , 18:11 — REGNUM На Украине сейчас есть политическая воля для проведения большой приватизации, поскольку есть понимание, что государство является неэффективным руководителем активов, заявил на конференции в Киеве 15 июня президент Владимир Зеленский.

«Государство не является самым крутым управленцем и менеджером… например, у государства нет миллиардов на модернизацию того или иного предприятия», — заявил Зеленский.

Также президент заявил, что более важно не то, за сколько будет продан тот или иной объект, а сколько государство потом получит налогов ежемесячно и ежегодно.

Вместе с тем, по его словам, на Украине есть стратегические предприятия, от которых государство не имеет права избавиться — к ним можно применять механизм государственно-частного партнерства.

«Та или иная частная компания будет инвестировать в модернизацию и получать прибыль в то время, как предприятие будет оставаться в государственной собственности», — сказал президент.

ИА REGNUM напоминает, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в 2021 году в рамках т.н. «большой приватизации"продадут семь государственных предприятий — несколько облэнерго, завод «Большевик», ОГХК (Объединенная горно-химическая компания).