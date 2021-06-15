Брюссель, , 20:17 — REGNUM Страны — члены Европейского союза и Соединенные Штаты договорились создать общую группу для ускорения темпов вакцинации в мире, сообщила 15 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита в Брюсселе.

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Отмечается, что лидеры стран обсудили эпидемиологическую обстановку в мире и договорились «действовать быстрее, чтобы способствовать вакцинации населения мира». Для этого будет создана рабочая группа ЕС-США по вакцинам, которая будет работать над всеми вопросами, связанными с цепочками поставок и производством лекарственных препаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, ЕС и Штаты намерены продвигать общие ценности во всем мире. Об этом 15 июня сообщил в Twitter глава Евросовета Шарль Мишельпосле саммита ЕС с участием президента США Джозефа Байдена.

Мишель добавил, что США и ЕС готовы ежегодно выделять $100 млрд в год бедным странам для поддержки биоразнообразия.