Москва, 15 июня, 2021, 18:01 — ИА Регнум. В московском развлекательном центре Yota Arena прошел финальный этап пятого сезона Всероссийской киберспортивной студенческой лиги. Об этом 15 июня ИА REGNUM сообщила пресс-служба Федерации компьютерного спорта России.

Пресс-служба Федерации компьютерного спорта России Финальный этап пятого сезона Всероссийской киберспортивной студенческой лиги

Чемпионом турнира уже в четвёртый раз стала сборная Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СпбПУ). Соревнования Лиги проходили в пяти дисциплинах: Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, Hearthstone, Clash Royale и StarCraft II.

«Команды финалистов показали отличную игру. И по праву определился чемпион», — сказал президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит, добавив, что в его организации рады тому, что финал Лиги удалось провести в формате локальной сети.

Для справки: в турнире с призовым фондом 2,5 млн рублей приняли участие учащиеся 244 вузов и 153 средних специальных учебных заведений России, всего — более 7,5 тыс. студентов из 53 регионов страны. Команда СпбПУ получила в качестве приза 1 млн рублей.