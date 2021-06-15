Женева, Швейцария, , 20:18 — REGNUM Президент США Джо Байден во вторник, 15 июня, прибыл в Женеву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится 16 июня. Об этом сообщается на официальном сайте МИД Швейцарии.

Встреча президентов России и США пройдёт на вилле «Ла Гранж». Такое сообщение опубликовано 10 июня на странице федерального департамента иностранных дел Швейцарии в Twitter.

Власти Швейцарии выразили России и США благодарность за доверие, оказанное при выборе Женевы местом для саммита.

Напомним, вилла «Ла Гранж», построенная в XVIII веке, находится в центре одноименного парка на окраине Женевы. В здании находится городская библиотека. Площадь парка превышает 21 гектар, он расположен на левом берегу Женевского озера.

Как сообщало ИА REGNUM, предполагается, что в ходе встречи 16 июня Путин и Байден обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.