Киев, , 17:53 — REGNUM Фракция «Европейская солидарность» в Верховной раде Украины (лидер — экс-президент страны Петр Порошенко) объявила бойкот телеканалу «1+1», принадлежащему структурам олигарха Игоря Коломойского.

Об этом депутаты «ЕС» заявили на брифинге сегодня, 15 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Причиной такого решения депутаты фракции Порошенко назвали манипуляции, сексизм, «распространение пророссийских месседжей и медиакиллерство» со стороны телеканала.

Депутаты заявили, что решение было принято после участия сопредседателя фракции Ирины Геращенко в последнем эфире программы «Право на власть» на телеканале, в ходе которой «толпа шакалов пытались как можно больнее её укусить, манипулируя любой информацией и озвучивая порой откровенную ложь».

Напомним, что по данным последних соцопросов, если бы выборы в Верховную раду Украины состоялись в середине мая 2021 года, победила бы партия Зеленского «Слуга народа», а «Европейскую солидарность» готовы отдать поддержать 18,8% респондентов — это второе место рейтинга.