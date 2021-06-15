Варшава, , 18:00 — REGNUM Резолюция, в которой Польша призывает ЕС отказаться от «Северного потока — 2», принята сегодня, 15 июня, польским сеймом.

В опубликованном тексте резолюции, за которую отдали свои голоса 452 депутата, говорится, что центральноевропейские соседи Польши, включая Украину, якобы находятся «под угрозой российского экспансионизма».

Резолюция содержит призыв к ЕС, странам — членам ЕС, включая Германию как партнёра Польши по НАТО, «отказаться от какой-либо поддержки для реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», а также принять меры, направленные на немедленное и эффективное прекращение его строительства».

Кроме того, поляки призвали Вашингтон продолжать накладывать санкции на компании, причастные к реализации «СП-2». Варшава указывает на необходимость давления со стороны Вашингтона. Авторы резолюции считают, что ЕС хватает газа и без «СП-2».

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