Шуша, Нагорный Карабах, , 17:37 — REGNUM Турецкое генконсульство будет открыто в нагорно-карабахском городе Шуша в ближайшее время, сообщил 15 июня журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

На встрече с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым Эрдоган рассказал о подписанном сегодня, 15 июня, соглашении, которое должно способствовать укреплению отношений Анкары и Баку, а затем добавил:

«В самом скором времени мы планируем открыть в Шуше генеральное консульство».

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