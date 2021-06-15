Киев, , 17:39 — REGNUM 14 июня на Украине был опубликован опрос фонда «Демократические инициативы», в котором 81% опрошенных экспертов (всего 65 человек) назвали главным достижением Зеленского на второй год президентства закрытие телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK, а также борьбу с оппозицией и ее лидером Виктором Медведчуком.

Об этом сообщает в материале для «112.ua» политический эксперт Владимир Шамин.

Он отмечает, что только 9% экспертов сказали, что президент может записать себе в заслугу перемирие в Донбассе в июле 2020 года. Также Шамин критически отмечает, что выйти на улицы и спросить у людей социологи побоялись, а «экспертам можно спустить методичку и дать четкие указания, что говорить, а что — нет».

«О чем это говорит? Это говорит о том, что Зеленский как президент за два года не сделал ничего… абсолютно ничего значимого для своей страны, кроме войнушки с оппозицией. Нет никаких реальных шагов в отношении даже минимума из того, чего от него безуспешно ждут люди: стабильности, повышения зарплат и пенсий, мира на Донбассе, адекватных тарифов в платежках за коммуналку. То есть для своего народа за два прошедших года Зеленский как президент не сделал абсолютно ничего из того, с чем он шел на выборы. И в ближайшие годы ничего не изменится. Люди будут жить еще беднее, а придворные олигархи продолжат богатеть. А вместе с ними и вся верхушка власти», — анализирует ситуацию политолог.

Шамин считает, что по сути Медведчук за последние два года сделал для страны в разы больше, чем Зеленский — договорился с Россией о снижении цены на газ на 25%, что в конечном итоге привело бы к существенному снижению цены для конечного потребителя; разработал и презентовал в Европарламенте такой мирный план по возвращению Донбасса, в основе которого лежат прямые переговоры в четырехугольнике: Киев — Донецк — Луганск — Москва; добился того, что Украина могла в первоочередном порядке получить вакцину от коронавируса «Спутник V», которая высоко оценена всеми ведущими странами мира; договорился об освобождении в одностороннем порядке с ДНР и ЛНР четырех пленных, а Зеленский сделал так, что они пятый месяц находятся в тюрьмах вместо своего дома.

«Именно это страшно раздражает Зеленского, который два года занимался протиранием штанов в кресле президента, направо-налево нарушая все возможные и невозможные законы, что подтверждают и Евросоюз, и Европарламент, и ООН», — резюмировал политолог.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня стало известно, что Медведчук обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге с жалобой на незаконные действия украинской власти и политические преследования.