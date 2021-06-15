Манагуа , , 17:37 — REGNUM Полиция Никарагуа в воскресенье, 13 июня, арестовала еще пятерых оппозиционных лидеров в Никарагуа. Те, кто недоволен правительством страны назвали это охотой на критиков президента Никарагуа Даниэля Ортеги, сообщает BBC.

Задержанных, среди прочего, обвинили в сговоре с иностранными государствами.

Напомним, в последние дни в Никарагуа были арестованы 12 оппозиционеров, четыре из которых были потенциальными кандидатами в президенты. Выборы должны состояться в Ноябре и Ортега собирается переизбираться на пятый срок.

Напомним, ранее Соединенные Штаты призвали правительство Никарагуа немедленно освободить правого оппозиционного политика Кристиану Чаморро и двух ее коллег.

США также призвали международное сообщество поддержать народ Никарагуа и его право на честные выборы правительства.