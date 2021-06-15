Токио, , 17:20 — REGNUM Заявление парламентской оппозиции Японии о необходимости устроить голосование о вотуме недоверия нынешнему правительству страны является успешной провокацией, считает обозреватель ИА «Красная Весна» Антон Стратонников.

Напомним, 14 июня телеканал NHK сообщил о согласовании четырьмя японскими оппозиционными партиями проекта резолюции о недоверии действующему правительству.

«Любой исход постановки на голосование вотума недоверия ухудшит и без того бедственное положение правящей партии. Парламентское большинство, по-видимому, вотум попросту не пропустит, однако предыдущие заявления премьер-министра подразумевают роспуск парламента в этой ситуации», — считает эксперт агентства.

По его мнению, такой шаг «удачно для оппозиции» пришёлся на период рекордного неодобрения действий правительства и правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). При этом премьер-министр Японии окажется под дополнительным давлением.

«Уже в момент выборов на этот пост в сентябре 2020 года представители как оппозиции, так и ЛДП критиковали Сугу за слабые навыки проведения международных переговоров. А сейчас в СМИ периодически критикуется ситуация с неважным проведением в стране вакцинации от нового коронавируса. Критики отмечают, что это дополнительно снизило позиции Японии на фоне остальных стран в рамках прошедшего саммита G7», — пояснил обозреватель.

Отметим, что на сегодняшний день в Японии вакцинировались не более 10% населения, а уровень неодобрения действий правительства в начале июня достиг рекордного уровня в 45%.

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