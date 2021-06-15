Киев, 15 июня 2021, 17:21 — REGNUM Тема Украины вовсе не второстепенная в предстоящих переговорах российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве (Швейцария), сообщил 15 июня журналистам украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков завили, что Путин и Байден затронут тему Украины на встрече в Женеве завтра, 16 июня. В состав делегации России входит замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
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