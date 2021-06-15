Киев, , 17:21 — REGNUM Тема Украины вовсе не второстепенная в предстоящих переговорах российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве (Швейцария), сообщил 15 июня журналистам украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Кулеба «И хотя российская власть сейчас комментирует, что Украина будет одним из беглых вопросов, которые могут затронуть во время разговора, но на самом деле Украина будет одним из важных вопросов, которые будут обсуждать».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков завили, что Путин и Байден затронут тему Украины на встрече в Женеве завтра, 16 июня. В состав делегации России входит замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

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