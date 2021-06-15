Киев, , 17:23 — REGNUM Украина будет одним из самых важных вопросов, который будут обсуждать в ходе переговоров в Женеве 16 июня президент США Джо Байдена и глава России Владимир Путин.

Об этом на пресс-конференции 15 июня заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Дипломат пожаловался на то, что Россия представляет дело так, что тема Украины будет лишь одним из второстепенных вопросов, но на самом деле это не так.

Также Кулеба отметил, что в Киеве не видят рисков того, чтобы на этой встрече были достигнуты какие-то договоренности по Украине, предполагающие пересечение «красных линий» национальных интересов.

«Мы очень четко объяснили нашим партнеров, что никакие договоренности по Украине, достигнутые без Украины, нами признаваться не будут. Мы не воспримем каких-либо сценариев, в рамках которых будут пытаться нас заставить сделать что-то», — добавил министр.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Раде заявили — итогом встречи Джо Байденас Владимиром Путиным будут положительные для Украины изменения, и официальный Киев должен думать, как потом сможет использовать принятые решения. Сегодня же помощник президента РФ Юрий Ушаков перечислил журналистам многочисленные темы, которые будут обсуждаться в ходе встречи президентов США и России.