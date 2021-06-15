Киев, 15 июня 2021, 17:14 — REGNUM Украина спокойна за американскую сторону на переговорах президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщил 15 июня журналистам украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Он добавил, что американская сторона знает, что Киев считает неприемлемым, чтобы судьба Украины решалась у неё за спиной, и что, если такие договорённости и будут достигнуты, на Украине их не признают. По его словам, украинское руководство донесло эту позицию до Вашингтона.
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