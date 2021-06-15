Киев, , 17:14 — REGNUM Украина спокойна за американскую сторону на переговорах президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщил 15 июня журналистам украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Кулеба «Мы хорошо понимаем позицию президента Соединённых Штатов, мы не видим риска для того, чтобы на этой встрече за нашей спиной была достигнута какая-то договорённость относительно Украины».

Он добавил, что американская сторона знает, что Киев считает неприемлемым, чтобы судьба Украины решалась у неё за спиной, и что, если такие договорённости и будут достигнуты, на Украине их не признают. По его словам, украинское руководство донесло эту позицию до Вашингтона.

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