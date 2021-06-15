Киев, , 17:03 — REGNUM Россия является причиной того, что Киеву до сих пор не дали Плана действий по членству в НАТО, заявил 15 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире канала ICTV.

По его словам, Североатлантический альянс именно сейчас не хочет «посылать такой сигнал» России.

«Мы должны честно сказать, что главная преграда к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас — это нежелание посылать такой сигнал Российской Федерации», — заявил Кулеба.

По утверждению Кулебы, в НАТО есть немало фигур, которые скептически относятся к членству в НАТО для Украины. В частности, в Берлине очень прохладно относятся к возможности присоединения Киева к альянсу. Но Киев намерен «поработать» с этими политиками для их переубеждения.

Как сообщало ИА REGNUM, представители стран-членов НАТО и руководства альянса поддерживают стремление Украины к «членству», но не спешат давать его Киеву, предпочитая использовать Украину для удовлетворения своих нужд без обязательств со своей стороны.

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