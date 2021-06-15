Ярославль, 15 июня, 2021, 17:07 — ИА Регнум. Бывший главный архитектор Ярославской области Михаил Кудряшов возмущён внезапным сносом исторического «актёрского квартала» в Ярославле. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Семен Травин Снос дома в Ярославле

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что собственник одного из двухэтажных домов, построенных в «немецком» стиле, попытался снести его, но был остановлен местными жителями.

Ситуация вызвала большой резонанс в обществе — за исторический квартал вступились как градозащитники и депутаты, так и ярославцы, которые уже не проживают в городе.

«Честно говоря, я, конечно, скажем так, огорчён тем, что происходит. Учитывая, что сносятся здания целого квартала. Такого памятного места. Оно действительно всегда было качественным, приятным для прогулок, для жизни, наверное, не зря его даже Ян Левин выбрал для того, чтобы жить. Человек, который безумно любил Ярославль», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM главный архитектор правительства Камчатского края Михаил Кудряшов, ранее занимавший должность главного архитектора Ярославской области.

Архитектор считает, что снос значимых для общества зданий всегда должен предлагать альтернативу, с которой согласится весь город.

«Если мы сносим такую застройку, которая имеет целостный характер, если мы разрушаем такое место, то горожанам нужно прежде всего показать — что же будет вместо этого. И предложенный вариант должен быть безусловно поддержан обществом. Это общепринятая градостроительная практика. Если вы что-то убираете, вы должны объяснить — зачем, ради чего? В случае с актерским кварталом я не вижу никакой информации — а что же будет взамен? Если мы уничтожаем вот это, достаточно близкое ярославцам место, то что будет вместо этого? Что мы там будем строить? Какие планы? Они ничем не мотивированы, эти решения. Они ничем не оправданы и не поддержаны обществом», — отметил архитектор.

Михаила Кудряшова удивляет и пассивная позиция властей — здания, которые были возведены до 1957 года, обязательно должны получить разрешения на снос — даже несмотря на то, что они не считаются памятниками.

«Говорить о том, что мы все не при делах — так не бывает. Департамент строительства, департамент охраны, мэрия города — в любом случае кто-то должен разбираться, что под носом происходит? Вы что, совсем там инопланетяне? Просто приезжаешь в Ярославль и каждый раз думаешь — куда катится город? То, что звучат заявления о бессилии в этой ситуации, для меня тоже странно. Собственно говоря, нам должны объяснить: кто сносит дом, почему это делает, с какой целью. А спрятаться с головой в кусты и говорить — мы не знаем, что происходит… Ну это как-то попахивает уже очень дурно», — возмутился архитектор.

По мнению Михаила Кудряшова дома «Актёрского квартала» остаются в хорошем состоянии, сносить их нет необходимости.

«С этим же можно работать. Это не панельные хрущёвки. И главное, что он ничем не мотивирован этот волюнтаризм. Более того, это место исторически очень важно для города. Там жили достаточно известные люди для Ярославля», — рассказал Михаил Кудряшов.

ИА REGNUM продолжает следить за развитием событий.