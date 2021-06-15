Киев, , 17:06 — REGNUM На Украине представили разработанный собственными силами высокоскоростной боевой дрон ACE ONE.

Презентация состоялась сегодня, 15 июня, в рамках международной специализированной выставки «Оружие и безопасность — 2021».

Руководитель проекта Александр Лось сообщил прессе на брифинге, что беспилотник разработан на основе новейших технологий Stealth, имеет плоское крыло, благодаря чему его сложно вычислить. Лось подчеркнул, что нельзя говорить, что данный летательный аппарат полностью невидим, но его радиозаметность будет сильно снижена.

В ходе презентации отмечалось, что дрон разработан с прицелом на то, чтобы стать элементом ПВО Украины и уничтожать беспилотники «наших ближайших вражеских соседей».

В ходе мероприятия было заявлено, что над разработкой аппарата работали 25 украинских конструкторов. Отмечалось также, что для создания готового прототипа нужно еще около 30 месяцев и помощь со стороны западных партнёров, поскольку необходимые для изготовления материалы на Украине недоступны.

ИА REGNUM напоминает, что в мае Вооруженные силы Украины приняли на вооружение беспилотный разведывательный летающий аппарат (БПЛА) «Лелека 100». Тогда министр обороны Андрей Таран заявил, что данный беспилотник — это «глаза» и «уши» на поле боя для решения задач по аэроразведке, картографированию местности.