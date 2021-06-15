Кострома, 15 июня, 2021, 17:03 — ИА Регнум. Роспотребнадзор вновь официально запретил купание на всех официальных пляжах Костромы. Об этом сегодня на оперативном совещании в администрации региона сообщил главный санитарный врач Костромской области Александр Кокоулин.

Главный пляж в Костроме

Вода в местах отдыха не соответствует нормам по микробиологическим показателям и химическим свойствам. По словам врача, воду в реке Костроме и Волге испортили неорганизованные стоки и фекалии. Вместе с этим, песок на объектах признан пригодным для использования.

Как ране писало ИА REGNUM, официально купальный сезон в Костроме открылся 1 июня. Проблемы с состоянием воды на официальных пляжах в областном центре существует на протяжении 13 лет. Официальное разрешение на водные процедуры в акваториях рек Костромы и Волги за этот период горожанам выдавали всего один раз.