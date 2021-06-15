Бишкек, , 16:52 — REGNUM Госкомитет нацбезопасности Киргизии подозревает бывшего вице-спикера республиканского парламента Торобая Зулпукарова в использования поддельного диплома о высшем образовании. Об этом сообщили сегодня, 15 июня, в ГКНБ.

По имеющейся у следствия информации, в 1998 году Зулпукарова отчислили с третьего курса исторического факультета Киргизского национального университета им. Жусупа Баласагына.

В качестве основания для отчисления в вузе указали «злостную неуплату за обучение».

Несмотря на это, Торобай Зулпукаров при поступлении в Ошский государственный университет использовал диплом, якобы выданный ему после окончания КНУ. В ОшГУ он получил на основании поддельного документа второе высшее образование.

Также Зулпукаров активно использовал поддельный диплом в начале своей политической карьеры и избрания депутатом парламента Киргизии.

В комитете нацбезопасности отмечают, что согласно официальному ответу Киргизского национального университета, Торобай Зулпукаров не значится среди выпускников университета, а за номером, указанным в фальшивом дипломе, зарегистрирован документ, выданный на имя другого человека.