Москва, , 17:01 — REGNUM Украина будет обсуждаться 16 июня на встрече в Женеве (Швейцария) президентов России и Украины Владимира Путина и Джо Байдена, сообщил 15 июня журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.

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По словам представителя Кремля, с российской стороны в делегацию включены спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.

Ушаков «То есть можно сделать вывод, что Украина и Сирия будут в числе вопросов, которые президенты затронут».

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