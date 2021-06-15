Москва, 15 июня 2021, 17:01 — REGNUM Украина будет обсуждаться 16 июня на встрече в Женеве (Швейцария) президентов России и Украины Владимира Путина и Джо Байдена, сообщил 15 июня журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.
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По словам представителя Кремля, с российской стороны в делегацию включены спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.
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