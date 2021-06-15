Рига, , 16:51 — REGNUM Автофургон с латвийскими номерами совершил наезд на ворота полицейского участка в Дрездене (восточная Германия). Об этом сообщил delfi. lv со ссылкой на немецкие СМИ. Водителем оказался гражданин Латвии, который продемонстрировал при задержании неадекватное поведение.

Так, он заявил, что внутри его машины заложена взрывчатка. Место аварии было немедленно оцеплено, вызваны команды саперов с собаками, спасатели, службы скорой медицинской помощи и спецназа. В районе вокруг полицейского участка была объявлена тревога, эвакуированы близлежащие здания, прекращено движение общественного и личного транспорта.

После многочасового тщательного досмотра грузового фургона никаких взрывчатых веществ или опасных материалов обнаружено не было. 35-летний гражданин Латвии доставлен в ближайшую клинику для проведения тестов на содержание наркотических средств.

О результатах тестов пока не известно. Начато расследование произошедшего.