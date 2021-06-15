15 июня 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который надеется, что новое правительство ФРГ, которое будет сформировано осенью после парламентских выборов, согласится предоставить Киеву оружие.

Оксана Переможенко, , 19:39 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба надеется, что новое правительство ФРГ, которое будет сформировано осенью после парламентских выборов, согласится предоставить Украине оружие. Об этом 14 июня глава внешнеполитического ведомства заявил в эфире ток-шоу «Свобода слова» на ICTV.

Украинские мечты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это правительство уже не изменит своей позиции. Но уже осенью, по результатам выборов, в Германии будет новое правительство. И мы уже работаем над тем, чтобы новое правительство изменило свою позицию по этому вопросу», — цитирует министра «РБК-Украина».

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Заявление главы внешнеполитического ведомства Украины в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «112 Украина». Многие комментирующие напомнили, что Владимир Зеленский обещал, что он и его команда завершат войну в Донбассе. Также люди указали на то, что страну нужно развивать, завершив при этом войну, а не выпрашивать оружие.

«Вот бы и нам новое правительство, которое перестанет выпрашивать оружие, а займется наконец строительством нормальной, мирной жизни. Будет ли такое в Украине? Уже даже не верится», — отметила Татьяна М.

Владимир Зеленский в окопе. Донбасс President.gov.ua

«Поля засейте! Накормите стариков! Детей от рака… излечите, дороги сделайте. Достаточно крестов. И свет по селам, в городах включите! Гордиться надо миром, не войной! Культурой, а не армией баранов! Счастливой, а не нищей страной, где врут безбожно сволочи с экрана!» — написала в стихотворной форме Маргарита П.

«Дорогой министр, зачем вам оружие? Нужно вести мирные переговори, а не оружие», — пишет Надежда Д.

«Попрошайки. Ничего не поменялось. 7 лет только «дай» и «должны», — отреагировала Валентина Ф.

«Зе-команда обещала в короткий срок установить мир, оружие вам для чего?» — не понимает Михаил П.

«Надеюсь, понятно, что от этого правительства ничего хорошего не жди», — отметила Марина М.

«Когда новое правительство Германии согласится предоставить Украине оружие, надеемся, что уже Кулебы не будет ни в каком правительстве Украины», — добавил Олег Валентинович.

Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

«Мозгов бы, а не оружия…» — отметил Владимир Г.

«Вам нужно предоставить мозги, оружие… не надо» — написал Андрюха Р.

«Пострелять охота? А в армии служил? Дипломат должен о мире договариваться!» — отметила Наиля Л.

«Ты против кого оружие применить собрался, ничтожество?» — спросила Ludmila L.

«А вот следующее после «нового» [правительства ФРГ] так точно даст Кулебе, если не оружие, то в «бубен», — отреагировал Ivan P.

«А ты у Ющенко спроси, сколько оружия он Грузии продал», — написал Евгений Л.

«Берите сразу деньгами. Проще будет разворовывать…» — подытожил Александр Б.

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Напомним, ранее Кулеба заявил, что Украине не дают плана действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО из-за России.