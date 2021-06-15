Москва, , 16:49 — REGNUM На встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений, информбезопаность, проблемы климата, Арктика и COVID-19, сообщил 15 июня журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.

Ушаков «Конечно, будут обсуждены и конкретные нерешённые вопросы двусторонних отношений».

Также планируется обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, включая Сирию и Ливию, ядерную программу Ирана, Афганистан, Северную Корею, а также Нагорный Карабах.

Ушаков «Ну и, очевидно, Украина».

Могут быть затронуты и другие, не предусмотренные предварительной договорённостью, вопросы.

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