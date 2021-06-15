Рига, , 16:45 — REGNUM В Латвии 12 июня 2004 года впервые выбирали депутатов Европейского парламента, произошло этот в год вступления страны в Евросоюз. Об этом напомнила оппозиционная партия «Русский союз Латвии» на своей странице в социальной сети Facebook.

Говоря о тех выборах, партия остановилась на их самых очевидных результатах.

Так, их охарактеризовала необычайно низкая явка избирателей. «Во время первых выборов люди еще не разобрались, что это за Европарламент, и почему важно иметь там свое представительство, поэтому активность была невысокой», — говорится в материале. Явка составила 40%.

Вторым итогом первых выборов стала победа на них представителей националистов Латвии:

«В те первые выборы в Европарламент прошли всего четыре партии: Tеvzemei un Brivibai, «Новое время», Народная партия и партия «За права человека в единой Латвии». Самыми дисциплинированными оказались сторонники националистов, в результате те получили 4 места».

Другим важным итогом первых выборов стало первое в истории республики депутатское место, полученное представителем нацменьшинств: «Татьяна Жданок — одна из депутатов, пользующийся самым долговременным доверием избирателей. Избиратели посчитали, что для выражения их взглядов, проблем и ценностей им нужен принципиальный и последовательный представитель. С тех пор Татьяна Жданок переизбиралась четыре раза».

Кроме того, в партии напомнили, что именно представитель русского нацменьшинства Латвии первым из латвийцев официально выступил в Европарламенте.

Юрий Соколовский поприветствовал Европарламент от имени русскоязычной общины Латвии и подчеркнул, что следует помнить, что в Евросоюз это прежде всего не государства, а люди, и что теперь частью Европейского союза стали и сотни тысяч русскоязычных жителей Латвии.