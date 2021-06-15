Санкт-Петербург, 15 июня, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Недостаточный уровень вакцинации населения от коронавирусной инфекции уже привёл к новому подъему заболеваемости и введению дополнительных ограничений в Москве и Петербурге. Эти меры, в том числе, наносят ущерб предпринимателям и наёмным работникам. Представители бизнес-сообщества выступили со своими предложениями о том, как стимулировать вакцинацию.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса в одном из ТРЦ Петербурга

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С соответствующими предложениями в комитете Совета Федерации по экономической политике выступил председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов, сообщили ИА REGNUM 15 июня в пресс-службе отделения.

Среди мер по поддержке процесса вакцинации им были название такие:

предусмотреть создание в помещениях общественного питания отдельных зон, доступ в которые возможен только по QR-коду из сертификата о вакцинации или при предъявлении справки об антителах;

привязать факт получения туристического кэшбека в размере 20% за приобретение тура внутри страны с предъявлением сертификата о вакцинации или справки об антителах;

обязать российских туристов, выезжающих за границу, предъявлять при регистрации на международный рейс сертификат о вакцинации или справку о наличии антител в организме.

«Недостаточный уровень вакцинации и отсутствие в достаточной степени так называемого коллективного иммунитета, приводит к тому, что органы власти вынуждены защищать здоровье граждан посредством ограничительных мер, которые, определённо, наносят вред развитию экономики нашей страны», — заявил глава петербургской «Деловой России», обосновывая необходимость шагов по стимулированию вакцинации от коронавируса.

По данным на 12 июня, в Петербурге прививки сделали 745 540 человек. Из них всего 621 698 человек полностью закончили цикл вакцинации. Напомним, что население Санкт-Петербурга составляет 5 млн, 381 тыс. человек.